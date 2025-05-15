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20:46, 15 мая 2025Экономика

Мерц рассказал о поисках возможности конфисковать замороженные российские активы

Мерц: Возможная конфискация российских активов в настоящее время проясняется
Дмитрий Воронин
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Германия и ее союзники хотят конфисковать замороженные активы России, если будет найдена возможность сделать это «по закону», рассказал в интервью Zeit канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Беседу цитирует Reuters.

По словам политика, этот вопрос «в настоящее время проясняется». «Если есть способ мобилизовать деньги на прочной правовой основе, мы это сделаем», — сказал Мерц, признав наличие в этой связи рисков для европейского финансового рынка. Также он указал на продолжающиеся в Евросоюзе дискуссии о введении новых антироссийских санкций.

«Европейские лидеры хотят использовать эти активы для восстановления Украины, но пока не достигли соглашения о том, как избежать юридических проблем», — говорится в комментарии западных журналистов.

Намерение изъять российские активы на Западе декларируют еще с 2022 года. При этом власти ведущих стран ЕС, включая немецкие, не раз выступали против такого шага. Против высказывались и в ЕЦБ. «Я хотел бы напомнить, что мы не находимся в состоянии войны с РФ», — говорил в начале марта французский министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Эрик Ломбар, объясняя невозможность такой конфискации.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, изъятие активов ЦБ РФ станет сильным негативным сигналом другим Центробанкам и нарушением базовых принципов международного права.

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