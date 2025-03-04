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12:54, 4 марта 2025Экономика

Французский министр объяснил невозможность изъятия активов России

Министр экономики Франции: Изъятия активов РФ не будет из-за международных норм
Дмитрий Воронин

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Конфискация замороженных российских активов европейцами невозможна, поскольку стала бы нарушением подписанных Францией и ЕС международных соглашений. Об этом в эфире французского телевидения заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Эрик Ломбар.

«Я хотел бы напомнить, что мы не находимся в состоянии войны с РФ», — цитирует его ТАСС.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что речь идет о принадлежащих ЦБ РФ средствах и указал, что они «не могут быть изъяты». При этом, по его словам, некоторая часть активов может быть использована, если это будет предусмотрено соглашением об урегулировании украинского конфликта.

Западные СМИ регулярно пишут о том, что в Европе ищут законный способ изъять принадлежащие Москве средства. Впрочем, дальше теоретических рассуждений дело пока не заходило.

Ранее о том, что забрать замороженные российские активы невозможно из-за противоречия международному праву говорил и президент Франции Эммануэль Макрон.

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