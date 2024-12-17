Стало известно об изучении Евросоюзом рисков конфискации активов России

Bloomberg: ЕС оценивает юридические и финансовые последствия изъятия активов РФ

Власти Евросоюза (ЕС) изучают финансовые и юридические последствия конфискации замороженных в западных странах активов Центробанка России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отмечают, что дискуссии по этому вопросу возобновились в ЕС с новой силой. Ряд стран выступили в пользу «более полного использования замороженных российских активов» для оказания финансовой поддержки властям Украины. По их мнению, ЕС не должен останавливаться на передаче только доходов от заблокированных активов РФ.

В то же время как минимум три страны выразили обеспокоенность по поводу полноценной конфискации замороженных на Западе активов российского ЦБ. К их числу источники отнесли Германию, Бельгию и Люксембург. К настоящему времени в ЕС не достигли компромиссного решения по этому поводу, дискуссии будут продолжаться, заключает Bloomberg.

Ранее о рисках конфискации заблокированных российских активов предупредила глава бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранится подавляющая часть замороженных ценных бумаг ЦБ РФ. По мнению Валери Урбен, подобная мера в конечном счете приведет к дестабилизации роли евро как резервной валюты и созданию альтернативных финансовых платформ. Эти обстоятельства создадут большие репутационные риски для финсистемы ЕС. Если же власти Евросоюза решатся на полноценную конфискацию активов России, то ответственность должна будет лежать на них, а не на Euroclear.

По итогам первых девяти месяцев 2024 года доходы от замороженных в Европе российских активов, размещенных на этой площадке, составили порядка 5,15 миллиарда евро. Из них 1,27 миллиарда были уплачены властям Бельгии в качестве налоговых отчислений. По состоянию на конец октября в Euroclear хранились активы Центробанка РФ на общую сумму в 176 миллиардов евро.

В первой половине декабря власти США объявили о предоставлении Украине кредита на 20 миллиардов долларов за счет доходов от заблокированных российских активов. Как утверждала глава американского Минфина Джанет Йеллен, эта мера «обеспечит Украине критически важную поддержку». По этой же схеме страны «Большой семерки» летом 2024 года договорились предоставить республике займ на 50 миллиардов долларов.