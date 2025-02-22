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22:44, 22 февраля 2025Экономика

Стало известно о поиске ЕС способа изъять часть замороженных активов России

Bloomberg: Евросоюз ищет способы изъять часть замороженных активов России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Lue / Unsplash

Европейский союз (ЕС) ищет способ изъять часть замороженных активов Центробанка (ЦБ) России на восстановление Украины после окончания конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Согласно имеющейся информации, чиновники ЕС обсуждают возможность использования средств в качестве залога в рамках работы международной комиссии по претензиям, которая должна быть сформирована, чтобы «определить размер компенсации, причитающейся Украине».

В случае изъятия сумма попавших под него средств пойдет в зачет обязательств Москвы по возмещению Киеву ущерба от конфликта, принятия которых в рамках возможного соглашения государства Европы ожидают от РФ, уточняют источники агентства.

Ранее появилась информация о том, что Россия может уступить часть замороженных активов Центробанка для восстановления Украины. Источники Reuters уточнили, что в рамках будущего соглашения РФ может предложить использовать заблокированные средства, находящиеся на западных счетах, для восстановления страны.

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