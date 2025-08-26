Экономика
16:37, 26 августа 2025Экономика

Мерц согласился не трогать активы Банка России

Мерц: Если тронуть замороженные активы России, могут быть последствия
Кирилл Луцюк

Фото: Andreas Gora / Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о том, чем чревата конфискация замороженных активов Банка России в Euroclear. Его процитировал ТАСС.

По словам Мерца, экспроприация этих денег не обошлась бы без последствий для Бельгии как страны, где располагается депозитарий Euroclear.

«Я также вижу последствия для рынка капитала, если тронуть такие активы Центробанка», — уточнил канцлер и подчеркнул, что он разделяет аналогичные опасения бельгийского премьер-министра Барта де Вевера.

По словам главы бельгийского правительства, если Брюссель конфискует замороженные активы России, то получит системные последствия. Де Вевер признал, что есть правительства, которые мечтали бы об экспроприации этих денег, но тогда Европейский союз рискует столкнуться с тем, что другие страны начнут выводить свои финансы из ЕС. По мнению де Вевера, лучше всего оставить ситуацию такой, какая она есть на сегодняшний день.

В первом квартале 2025 года доходы Euroclear от замороженных российских активов снизились на 7,5 процента год к году.

