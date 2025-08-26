Экономика
15:28, 26 августа 2025Экономика

В Бельгии оценили последствия конфискации российских активов

Премьер Бельгии де Вевер: Конфискация активов РФ опасна системными последствиями
Кирилл Луцюк

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

Если Бельгия конфискует замороженные активы России, это будет иметь системные последствия. Об этом предупредил премьер-министр этой европейской страны Барт де Вевер, его процитировал ТАСС.

Как полагает де Вевер, будет умным поступком пока не трогать эти деньги, хотя есть правительства, которые «мечтают о возможности конфискации». Однако с правовой точки зрения это непросто. Кроме того, если ЕС присвоит суверенные средства, другие страны начнут выводить свои деньги из Европейского союза. Премьер-министр Бельгии полагает, что не стоит обсуждать вопрос о конфискации, по крайней мере до тех пор, пока на начнутся переговоры о мирном соглашении.

По данным бельгийского депозитария, в первом квартале 2025 года доходы Euroclear от замороженных российских активов упали на 7,5 процента год к году.

В свою очередь, глава депозитария Валери Урбен предупредила, что если власти Европейского союза вложат заблокированные российские активы в рискованные инвестиции ради того, чтобы увеличить прибыль, которую Брюссель хочет направить на финансирование Украины, то это будет равносильно экспроприации. Также Урбен опасается, что такие шаги подорвут ключевое положение центрального депозитария.

