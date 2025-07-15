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11:57, 15 июля 2025Экономика

В Euroclear высказались об экспроприации российских активов

FT: Вложение активов РФ в рискованные инвестиции равносильно экспроприации
Кирилл Луцюк

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Если Европейский союз вложит заблокированные российские активы в рискованные инвестиции ради того, чтобы увеличить прибыль, которая пойдет на финансирование Украины, то это будет равносильно экспроприации. Об этом заявила исполнительный директор депозитария Euroclear Валери Урбен. Ее процитировало издание Financial Times.

Она отметила, что такие шаги в отношении российских активов, большая часть которых хранится в Euroclear, чреваты как риском дальнейших ответных действий со стороны Москвы, так и подрывом ключевого положения центрального депозитария ценных бумаг в финансовой системе.

В связи с этим издание напомнило, что Европейская комиссия рассматривает вопрос о том, как извлечь большую выгоду от активов Банка России, застрявших в Euroclear из-за западных санкций. Это вызвано тем, что прибыль от этих денег падает на фоне снижения Европейским центральным банком процентной ставки.

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Урбен отметила, что схема, которую сейчас предлагает ЕК, фактически означает экспроприацию денежных средств Euroclear, не освобождая этот институт от ответственности перед Центральным банком России.

«Это явно приведет к положению, которое мы не можем вынести», — сказала Урбен.

FT напомнило, что Euroclear уже столкнулась с более чем 100 исками в связи с арестом российских активов, и отметило, что РФ арестовала активы клиентов Euroclear на 33 миллиарда евро в российском аналоге Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Москве.

До этого заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин констатировал, что заморозка российских активов не обошлась без негативных последствий для стран Запада, чья финансовая система понесла большой урон.

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