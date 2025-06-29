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16:53, 29 июня 2025Экономика

Орешкин указал на одно из последствий заморозки российских активов

Орешкин: Заморозка активов России нанесла урон финансовой системе Запада
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Савостьянов / Pool / РИА Новости

Заморозка российских активов не обошлась без негативных последствий для стран Запада. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, одним из результатов этого стал большой урон, который получила финансовая система западных государств.

В I квартале 2025 года доходы Euroclear от замороженных российских активов снизились на 7,5 процента год к году. Депозитарий заработал только 1,47 миллиарда евро.

Глава ВТБ Андрей Костин назвал разновидностью воровства использование Европейским союзом процентов от замороженных российских активов на поддержку Украины. Он напомнил, что власти ЕС так и не нашли законных оснований для конфискации этих средств.

Между тем Евросоюз собирается извлечь дополнительные миллиарды евро из замороженных активов России с помощью перевода их в «более рискованные активы».

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