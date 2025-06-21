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15:39, 21 июня 2025Экономика

Костин обвинил ЕС в воровстве российских активов

Костин: Использование ЕС процентов от российских активов — воровство
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Использование Европейским союзом (ЕС) процентов от замороженных российских активов на поддержку Украины является формой воровства. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), передает RT.

«Это воровство. Они сейчас используют проценты, но проценты — такие же деньги владельца, как и основной долг», — подчеркнул Костин.

Он также обратил внимание, что ЕС до сих пор не нашел законных оснований для конфискации этих средств, поскольку такой правовой механизм отсутствует.

Ранее Костин заявил, что возвращение западных компаний на российский рынок пока не представляется возможным.

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