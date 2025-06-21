В России заявили о невозможности возвращения западных компаний

Глава ВТБ Костин заявил о невозможности возвращения западных компаний в Россию

Возвращение западных компаний на российский рынок пока не представляется возможным. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит RT.

Костин отметил, что зарубежные компании не хотели уходить с российского рынка, однако их заставили руководители тех стран, где они работали.

«До тех пор пока не изменится политика в отношении России со стороны правительств Европы и США, я думаю, никто из них не сможет вернуться сюда. Поэтому будем ждать. Все зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация», — заявил Костин.

Ранее Костин назвал отсутствие иностранцев проблемой для фондового рынка России. По его словам, Россия не сможет говорить о собственном полноценном фондовом рынке до тех пор, пока на нем не будут представлены иностранные инвесторы, что поможет развитию внешнего капитала страны.