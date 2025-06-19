Отсутствие иностранцев назвали проблемой для фондового рынка России

Глава ВТБ Костин назвал невозможным полноценный фондовый рынок без иностранцев

Россия не сможет говорить о собственном полноценном фондовом рынке до тех пор, пока на нем не будут представлены иностранные инвесторы. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава банка ВТБ Андрей Костин, сообщает ТАСС.

По его словам, не только Россия, а и любая другая страна нуждается для развития во внешнем капитале, именно поэтому Нью-Йоркская фондовая биржа ((NYSE) — «самая крутая».

«Там деньги арабов, китайцев, кого там только нет, со всего мира собирают. Поэтому нам тоже нужно к этому стремиться, чтобы привлекать деньги», — подчеркнул банкир, призвав найти такие формы, при которых инвесторы не боялись бы нести деньги в Россию.

Ранее на одной из сессий форума министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поспорили по поводу инвестиционного климата.

Депутат указал, что, по оценкам ООН, Россия находится на 126 месте из 133 возможных, а для выполнения поручения президента страны Владимира Путина по капитализации фондового рынка к 2030 году необходимо привлекать в год больше средств, чем удалось собрать за десять лет.

В свою очередь, Силуанов уличил Макарова в том, что он нагнетает и пользуется иностранными оценками, в то время как инвестиции растут. На это Набиуллина заметила, что инвестклимат в России находится на недостаточном уровне, потому что ему не хватает доверия.

Люди не уверены, что купленные ими акции не отберут, а по облигациям продолжатся платежи в том случае, если в отношении их владельцев возбудят уголовное дело. «Если мы хотим, чтобы инвестиции были только за счет бюджетных средств или кредитных долгов, ну, может быть, инвестклимат работает», — заметила она.

