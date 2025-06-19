Набиуллина рассказала о недоверии к инвестициям в России

Глава ЦБ Набиуллина заявила о недостаточно хорошем инвестклимате в России

Инвестиционный климат для вложений в рынок капитала в России в настоящее время находится на недостаточном уровне, что порождает недоверие к инвестициям у людей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает Forbes.

По ее мнению, люди должны быть уверены, что если они купили акции, то их не отнимут, а если купили облигации, то по ним не перестанут платить из-за того, что в отношении собственников возбуждены уголовные дела.

Набиуллина вмешалась в спор модератора дискуссии, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова и министра финансов Антона Силуанова. Первый напомнил, что планы по капитализации фондового рынка, поставленные президентом страны Владимиром Путиным в 2024 году, выглядят не слишком реалистичными.

Предполагается, что в 2030 году капитализация фондового рынка должна достичь уровня 66 процентов от ВВП, хотя в конце 2024 года этот показатель составлял 27 процентов. Таким образом, каждый год необходимо привлекать на рынок 1,3 триллиона рублей, при том что за последние десять лет привлечь удалось в общей сложности триллион рублей

«Может быть, просто признаться, что мы не смогли за 25 лет создать в стране инвестиционный климат, и если честно, не знаю когда удастся его создать», — сказал Макаров.

На это Силуанов ответил описанием роста инвестиций в основной капитал, а также упрекнул депутата в том, что он руководствуется оценками инвестиционного климата данными ООН, согласно которым Россия находится на 126 месте из 133 возможных. «Почему вы один негатив нагнетаете? Поэтому когда вы говорите, что какие-то институты нас оценивают, — а судьи кто?» — парировал министр финансов.

В свою очередь, Набиуллина отметила, что «если мы хотим, чтобы инвестиции были только за счет бюджетных средств или кредитных долгов, ну, может быть, инвестклимат работает». «Можно жить при любом инвестклимате, но чем он лучше, тем быстрее развивается экономика предложения и тем ниже будет ключевая ставка», — заключила она.

Также в ходе дискуссии глава Центробанка констатировала исчерпанность ряда тех ресурсов, которые обеспечили рост российской экономики. Таким образом она фактически поддержала мнение замглавы администрации президента страны Максима Орешкина, который указывал, что модель роста российской экономики в последние годы больше не работает.