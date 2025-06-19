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12:22, 19 июня 2025Экономика

Набиуллина призвала не ждать притока денег на потребительский рынок

Набиуллина: В случае снижения ставок деньги на потребительский рынок не хлынут
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев Кредит: РИА Новости

В России нет никакого навеса депозитов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ее процитировало РИА Новости.

Глава Центрального банка (ЦБ) РФ опровергла версию о том, что в России есть некий «навес депозитов», деньги с которого сразу хлынут на потребительский рынок, если упадут ставки. Она призвала не путать ту ситуацию, которая сложилась в экономике сейчас, с тем, что творилось во времена пандемии, когда люди откладывали потребление и наращивали сбережения.

До этого Набиуллина пообещала, что ЦБ не перестанет настойчиво добиваться выхода инфляции на целевой уровень в четыре процента. В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников призвал ее проявить немного любви к экономике.

Кроме того, руководитель Центробанка констатировала исчерпанность ряда тех ресурсов, которые обеспечили рост российской экономики.

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