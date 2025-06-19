Набиуллину попросили о любви

Решетников попросил Набиуллину проявить любовь к экономике

Министр экономического развития России Максим Решетников призвал не упрощать дискуссию по инфляции. Главу этого ведомства процитировало ТАСС.

По его словам, либо речь идет о том, что инфляция должна быть четыре процента, либо все как в Турции. Он полагает, что между этими полюсами есть еще зона принятия решений, которую можно обсуждать.

«Помимо веры в инфляцию в четыре процента, можно немного любви к экономике?» — поинтересовался министр, обращаясь к руководителю Банка России Эльвире Набиуллиной в ходе дискуссии на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» в рамках Петербургского международного экономического форума.

В свою очередь, руководитель регулятора призвала поверить, что она, как бывший министр экономического развития, любит экономику не меньше, чем Решетников.

До этого сообщалось, что, по словам министра финансов России Антона Силуанова, в борьбе с инфляцией важна вера. Он сказал, что если верить в четыре процента, то это точно сбудется.