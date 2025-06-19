Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:15, 19 июня 2025Экономика

Набиуллину попросили о любви

Решетников попросил Набиуллину проявить любовь к экономике
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Министр экономического развития России Максим Решетников призвал не упрощать дискуссию по инфляции. Главу этого ведомства процитировало ТАСС.

По его словам, либо речь идет о том, что инфляция должна быть четыре процента, либо все как в Турции. Он полагает, что между этими полюсами есть еще зона принятия решений, которую можно обсуждать.

«Помимо веры в инфляцию в четыре процента, можно немного любви к экономике?» — поинтересовался министр, обращаясь к руководителю Банка России Эльвире Набиуллиной в ходе дискуссии на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» в рамках Петербургского международного экономического форума.

В свою очередь, руководитель регулятора призвала поверить, что она, как бывший министр экономического развития, любит экономику не меньше, чем Решетников.

До этого сообщалось, что, по словам министра финансов России Антона Силуанова, в борьбе с инфляцией важна вера. Он сказал, что если верить в четыре процента, то это точно сбудется.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

    Назван топ-10 рейтинга «З0 до 30» в спорте

    В России назвали необходимые шаги для встречи Путина с Трампом и Зеленским

    В Кремле высказались о помощи Ирану

    Россиянка сравнила орущего в самолете ребенка с червем и была пристыжена в сети

    Набиуллину попросили о любви

    Ударивший жениха ножом в сердце россиянин рассказал на видео о конфликте

    В Кремле оценили итоги первых двух раундов переговоров с Украиной

    Белый порошок из Италии прислали в Россию под видом косметики

    В Раде установили новый антирекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости