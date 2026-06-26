Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:37, 26 июня 2026Бывший СССР

Командование ВСУ отказывалось эвакуировать раненых с позиций

Пленный из ВСУ рассказал, что командование отказывалось эвакуировать раненых
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывалось эвакуировать раненых с позиций и не давало бойцам никакой информации. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Анатолий Заповитряный, передает ТАСС.

«Мы остались только на радиосвязи, и нам точной информации, как выйти и так далее, не было. (...) Большинство людей на позициях были ранеными, их не хотели эвакуировать», — поделился солдат. Он также добавил, что у солдат на позициях почти не было продовольствия.

Сам Заповитряный сдался в плен российским бойцам в лесопосадке под Харьковом.

Ранее другой пленный украинский солдат рассказал о «нулевом» моральном состоянии сослуживцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО посчитал Россию угрозой в долгосрочной перспективе

    В Госдуме рассказали о датах ответного визита конгрессменов США

    Раскрыт правильный порядок вытирания частей тела после душа

    США прекратят предоставлять политическое убежище

    Для российских дронов создали новые легкие боеприпасы

    Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пациентки в больнице Крыма

    Рютте решил убедить Трампа в полезности НАТО

    Командование ВСУ отказывалось эвакуировать раненых с позиций

    На Украине превратили гаубицу «Богдана» в ершик

    Учительницу поймали во время секса с подростком в красной машине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok