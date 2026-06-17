Пленный из ВСУ рассказал о катастрофическом моральном состоянии солдат

Пленный из ВСУ Хам заявил о «нулевом» моральном состоянии сослуживцев

У солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на позициях у населенного пункта Приколотное (Харьковская область), плохое морально-психологическое состояние. Об этом рассказал украинский военнослужащий Павел Хам, попавший в плен к российским войскам, передает ТАСС.

«Моральное состояние - нулевое. Я поменял [на позиции] сослуживца, который 100 дней был на позиции. А остальные, с кем я был, 20 и 30 дней - самое наименьшее время пребывания на позиции», — поделился мужчина. По его словам, солдатам нечего есть, они вынуждены питаться тем, что привезли с собой. Кроме того, на позициях отсутствуют генераторы, из-за чего солдаты не могут заряжать радиостанции, телефоны, роутеры.

В связи с этим он призвал сослуживцев сдаваться в плен, напомнив, что жизнь одна, а дома каждого солдата ждут близкие.

Ранее другой пленный Леонид Тарасенко рассказал, что в Сумской области среди жителей ходят разговоры о возможном присоединении к России.