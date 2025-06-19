Силуанов рассказал о пользе веры в вопросах инфляции

Глава Минфина Силуанов назвал веру главным условием для снижения инфляции

Министр финансов России Антон Силуанов в рамках дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о важности веры в снижение инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, главное — вера. Если верить в четыре процента, то точно сбудется», — объяснил он в ответ на вопрос, что поможет достичь цели в четыре процента.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина на той же сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» заверила, что регулятор продолжит добиваться выхода инфляции на целевой уровень четыре процента. Она разрешила называть такой подход «упертостью», хотя ей больше по нраву слово «настойчивость».

Между тем глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что российская экономика уже находится на пороге рецессии и, если не принять каких-то мер, может свалиться в нее.

Он пояснил, что по текущим цифрам пока можно говорить об охлаждении, но опережающие индикаторы говорят, что рецессия уже не за горами. В ответ на это Силуанов назвал ситуацию «похолоданием», за которым приходит лето, а Набиуллина напомнила, что так выглядит выход из перегрева.

Кроме того, глава ЦБ напомнила, что многие ресурсы, позволявшие российской экономике расти в прошлые годы, исчерпаны, необходимо думать о новой модели роста. Таким образом, она фактически поддержала замглавы администрации президента Максима Орешкина, который ранее на этой неделе выступил с аналогичными тезисами.