Набиуллина высказалась об упертости Банка России

Набиуллина: ЦБ продолжит настойчиво добиваться 4-процентной инфляции

Банк России продолжит добиваться выхода инфляции на целевой уровень в размере четырех процентов. Об этом заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

Он подчеркнула, что прогнозы ЦБ по инфляции опираются на расчеты, подкрепленные решимостью добиваться снижения инфляции до таргета.

«Кто-то это может назвать упертостью, — сказала она. — Настойчивость — более аккуратное слово».

Обосновывая необходимость такой политики, она напомнила, что именно низкая инфляция является основой для роста реальных доходов населения.

Ранее Набиуллина заявила об исчерпанности тех ресурсов, которые обеспечили высокий рост российской экономики в прошлые годы. В настоящее время пришла пора искать новые модели.

В начале июня глава ЦБ призналась, что сильнее всего ее ведомство беспокоится из-за того, что в России не снижаются инфляционные ожидания населения.