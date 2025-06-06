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15:22, 6 июня 2025Экономика

Набиуллина назвала главное беспокойство Центробанка

Набиуллина: ЦБ больше всего беспокоит неснижение инфляционных ожиданий россиян
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Больше всего Центробанк беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения. Главную тревогу совета директоров назвала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

На пресс-конференции по итогам заседания председатель ЦБ отметила, что сегодняшнее снижение ключевой ставки не означает смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении.

"У ЦБ стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов, но жесткие денежно-кредитные условия будут сохраняться длительное время", — сказала Набиуллина.

Структурная трансформация экономики РФ приводит к замедлению спроса в ряде отраслей, в том числе строительстве. При этом риск более длительного отклонения российской экономики от траектории сбалансированного роста снизился, добавила глава регулятора.

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На заседании совета директоров 6 июня ЦБ понизил ключевую ставку с 21 до 20 процентов.

Первое за долгий период снижение ключевой ставки объяснили продолжающимся ослаблением инфляционного давления. С учетом того, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, экономика страны постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста, говорится в пресс-релизе регулятора.

До озвученного в пятницу, 6 июня, решения, совет директоров Банка России не понижал ключевую ставку с сентября 2022 года, когда ее опустили с 8 до 7,5 процента, сделав это в шестой раз подряд.

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