Решетников предупредил о наступлении рецессии

Решетников: Экономика России оказалась на грани рецессии

Российская экономика охлаждается, а по ряду индикаторов и ощущениям бизнеса она оказалась на грани перехода в рецессию. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его процитировали РИА Новости.

При этом он сравнил цифры, которыми оперирует его ведомство, с зеркалом заднего вида и уточнил, что не предсказывает рецессию, но говорит о приближении к соответствующему порогу.

«Дальше все зависит от наших решений», — добавил Решетников.

До этого министр констатировал, что в России все больше сегментов реального сектора сталкиваются с падением выпуска, что можно считать одним из признаков охлаждения, которое испытывает российская экономика. Этому процессу предшествовал период двухлетнего периода высокого роста. В такой ситуации Министерство экономического развития надеется на своевременное смягчение политики Банка России.

В свою очередь, Центральный банк России считает одной из основных причин охлаждения экономики эффект жесткой денежно-кредитной политики.