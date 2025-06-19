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10:27, 19 июня 2025Экономика

Решетников предупредил о наступлении рецессии

Решетников: Экономика России оказалась на грани рецессии
Кирилл Луцюк

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Российская экономика охлаждается, а по ряду индикаторов и ощущениям бизнеса она оказалась на грани перехода в рецессию. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его процитировали РИА Новости.

При этом он сравнил цифры, которыми оперирует его ведомство, с зеркалом заднего вида и уточнил, что не предсказывает рецессию, но говорит о приближении к соответствующему порогу.

«Дальше все зависит от наших решений», — добавил Решетников.

До этого министр констатировал, что в России все больше сегментов реального сектора сталкиваются с падением выпуска, что можно считать одним из признаков охлаждения, которое испытывает российская экономика. Этому процессу предшествовал период двухлетнего периода высокого роста. В такой ситуации Министерство экономического развития надеется на своевременное смягчение политики Банка России.

В свою очередь, Центральный банк России считает одной из основных причин охлаждения экономики эффект жесткой денежно-кредитной политики.

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