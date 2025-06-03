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17:44, 3 июня 2025Экономика

Решетников назвал признаки охлаждения российской экономики

Решетников: России предстоит грамотно пройти начавшийся период охлаждения
Кирилл Луцюк

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Все больше отраслей российского реального сектора показывают падение выпуска. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его процитировал «Интерфакс».

Это, как пояснил министр, один из признаков периода охлаждения, в который вошла российская экономика после двухлетнего периода высокого роста. Кроме того, тенденцию подтверждают замедляющиеся темпы роста потребительского спроса, в то время как прирост доходов россиян, как и прежде, уходит в сбережения.

По его словам, в настоящее время России предстоит грамотно пройти период охлаждения.

«Рассчитываем на своевременное смягчение денежно-кредитной политики, чтобы в перспективе сохранить целевые трехпроцентные темпы роста, обозначенные президентом», — заметил в связи с этим министр.

Ранее Банк России сообщил, что по итогам I квартала 2025 года темпы роста российской экономики снизились более чем втрое, если сравнивать с динамикой в конце 2024 года.

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