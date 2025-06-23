Российский бизнес призвал активнее завозить мигрантов

Глава «Опоры России» Калинин предложил завозить мигрантов для роста экономики

В России в последние месяцы все заметнее становятся признаки приближения рецессии и дальнейшего ухудшения финансового состояния компаний. Об этом «Ведомостям» рассказали представители бизнеса, предложившие ряд мер для того, чтобы не допустить настолько негативного развития событий.

В частности, глава объединения малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин указал, что для поддержки экономики ключевую ставку следует снизить до 12 процентов, а кроме того, можно было бы разрешить компаниям активнее завозить мигрантов из дальнего зарубежья без знания русского языка.

По его словам, из-за кадрового голода стоимость труда выросла в два раза, что влияет на инфляцию. Возможность привлечения иностранцев позволит бизнесу снизить зарплаты, что улучшит состояние компаний.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин согласен с тем, что решение проблемы дефицита кадров поможет наладить ситуацию, но также напоминает, что экономический рост смогло бы повлиять улучшение ситуации с защитой прав собственности. Он отметил, что восстановление доверия между бизнесом и государством позволит предпринимателям заняться долгосрочным планированием.

Глава «Деловой России» Алексей Репик отметил, что в нынешних условиях никто не понимает, как будет меняться ключевая ставка и, соответственно, стоимость кредитов, что рождает нервозность. Бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что ставка должна быть привязана к инфляции, то есть быть выше ее на несколько процентных пунктов.

Он напомнил, что в развитых странах этот показатель никогда не отрывался от официального роста цен так сильно, как в России. В таких условиях доходность почти во всех отраслях оказалась ниже стоимости заемных денег, что тормозит экономику, а также приводит к совокупным убыткам в ряде отраслей, например, в угольной.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что опережающие индикаторы свидетельствуют о приближении экономики к рецессии. В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ситуацию «выходом из перегрева» экономики.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ потребовал не допустить развития в стране рецессии и тем более стагфляции (падение экономики вместе с ростом инфляции).

В то же время он заявил, что передача аэропорта Домодедово в собственность государства через решение суда, который проходил в закрытом режиме, не имеет ничего общего с национализацией.