Информацию о незаинтересованности крупного иностранного бизнеса в России опровергли

Данные о том, что ПМЭФ показал безразличие иностранных компаний к России — фейк

В Telegram-канале украинского информационного агентства УНИАН появилась фейковая информация о том, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) якобы показал незаинтересованность крупного иностранного бизнеса в России и нежелание зарубежных компаний возвращаться в РФ. Российские СМИ не опубликовали данные о безразличии иностранцев к российскому рынку.

Об интересе иностранного бизнеса к России говорит количество зарубежных гостей, посетивших ПМЭФ. По данным ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, 144 страны направили свои делегации на форум в 2025 году. Всего на мероприятии присутствовали 24,4 тысячи иностранных участников. За время проведения форума было подписано свыше тысячи соглашений на сумму 6 триллионов 300 миллиардов рублей. Как уточнил Кобяков, в статистику вошли только те соглашения, которые не подпадают под коммерческую тайну.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал журналистам, что на ПМЭФ в этом году приедут государственные деятели и политики примерно из 50 стран мира. Среди гостей президент Индонезии Прабово Субианто, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик, председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев, вице-президент Йемена Тарик Салех, вице-президент ЮАР Пол Машатиле, заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян, а также вице-премьеры Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ирака, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Танзании, Туркменистана и Узбекистана.

В частности, форум посетили американцы и французы. Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи заявил о выгодных перспективах в России. На ПМЭФ он отметил, что у американского бизнеса отличные отношения с российским правительством, и все министерства продолжают работать на тему дальнейшего сотрудничества. В марте он говорил, что в 2025 году в Россию могут вернуться четыре-пять американских компаний.

Кроме того, Петербург посетил президент, гендиректор компании CIFAL Жиль Реми. Он заявил, что большинство французских фирм, работавших в России до 2022 года, остались в стране — особенно это касается аграрного сектора и продуктов питания. По словам Реми, в РФ продолжают работать французские предприятия среднего и малого бизнеса — они менее подвержены влиянию властей Евросоюза, чем крупные концерны.

В совместном исследовании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ), Минэкономразвития и групп компаний Б1 говорится, что как минимум семь зарубежных компаний, покинувших российский рынок после февраля 2022 года, хотели бы вернуться в Россию. В анонимном опросе приняли участие 13 компаний. Координатор иностранных участников КСИИ, советник Б1 Александр Ивлев полагает, что возвращение иностранных компаний, скорее всего, начнется в 2026 году.

По словам представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Надежды Болтенко, масштаб интереса иностранных инвесторов к XIX ПМЭФ показывает, что привлекательность российской экономики сильнее страха перед санкциями. «Обмен мнениями на сессиях и в кулуарах форума позволяет рассчитывать на приток инвестиций в регионы со стабильной экономикой», — сказала она.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что хоть заявок на возвращение зарубежных компаний на российский рынок в данный момент нет, но интерес к вложениям в РФ растет.

В свою очередь, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин уточнил, что зарубежные компании начали предварительное изучение возможностей возвращения в Россию. Хотя конкретные компании пока назвать нельзя, отмечается активный интерес со стороны бизнеса — в том числе среди тех, кто «не очень красиво покинул» рынок в 2022 году. «То, что идет прощупывание почвы, — это правда. После появления перспективы завершения украинского конфликта в более короткие сроки многие зарубежные компании начали проявлять интерес к возвращению», — заявил он.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».