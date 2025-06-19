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13:16, 19 июня 2025Экономика

В Американской торговой палате заявили о выгодных перспективах в России

Глава AmCham Эйджи: Американские компании могут поддержать экономику России
Вячеслав Агапов

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Внедрение американских технологий и компаний может поддержать экономику России. О выгодных перспективах сотрудничества в беседе с «Лентой.ру» заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Эйджи отметил, что у американского бизнеса отличные отношения с российским правительством, и все министерства продолжают работать на тему дальнейшего сотрудничества. В торговой палате также ждут, что местные власти будут оказывать иностранным компаниям, которые хотят работать в стране, поддержку.

В начале весны Эйджи заявлял о намерении 4-5 компаний из США вернуться на рынок РФ. Важным для этого процесса он назвал отмену запрета на инвестиции для западных фирм. Как первоочередный вариант смягчения санкций могло бы стать возобновление поставок запчастей для самолетов и поддержку технического обслуживания действующего российского авиапарка. Эти меры вошли в список рекомендаций для американского правительства, подчеркнул он.

На площадях ПМЭФ предприниматели с российской и американской сторон и представители органов власти обсудили перспективы совместных проектов в отраслях освоения космоса, айти-сферы, искусственного интеллекта, освоения Арктики, сельского хозяйства и других сфер.

«Американская торговая палата считает, что самое лучшее решение потенциальных конфликтов — это бизнес. Когда люди занимаются бизнесом, они развивают возможности и для Америки, и для России, и это выгодно для всех. Чем больше бизнеса, тем лучше для всех. И поэтому мы этот диалог поддерживаем», — резюмировал Эйджи.

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