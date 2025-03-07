Готовность американских компаний вернуться в Россию оценили

Торговая палата США в РФ: В Россию могут вернуться 4-5 американских компаний

В 2025 году в Россию могут вернуться четыре-пять американских компаний. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Его процитировало РБК.

Он подчеркнул, что пока речь не идет о том, что американский бизнес выстроился в очередь из тех, кто стремится снова выйти на российский рынок. Однако, если будет заключено мирное соглашение по Украине, то некоторые могут принять соответствующее решение. Скорее всего, это будут те, что заняты в сегменте FMCG (товары повседневного спроса).

Эйджи объяснил, что в настоящее время есть несколько сценариев возможного возвращения. Проще всего это будет сделать бизнесу, у которого есть опцион на обратный выкуп, и тому, кто оставил представительство в России. Куда сложнее обстоит дело с теми, кто продал все активы. Наибольшие трудности ждут тех, кто прежде участвовал в госзаказе или в хайтек-сфере.

Кроме того, он указал на то, что некоторые компании заместить оказалось весьма непросто.

«Не появилось пока русского Boeing. Я понимаю, есть Sukhoi, они стараются занять нишу, но Boeing — это Boeing. Чтобы его заменить, я даже не знаю, сколько времени и сил нужно потратить. Или еще пример: Cisco Systems — это миллионы страниц кодов и 20–30 лет работы. Поэтому это не так просто заменить, хотя, я знаю, много компаний успешно над этим работает», — констатировал он.

Эйджи также добавил, что многие американские компании испытывают чувство обиды. Например, это касается тех, которые покидали РФ и продавали бизнес с 90-процентным дисконтом.

Ранее сообщалось, что Торговая палата США в России попросит Вашингтон снять с РФ некоторые санкции. Например, речь идет об авиационном секторе.