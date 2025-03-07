Торговая палата США в России решила просить о снятии санкций

Торговая палата США в РФ: Мы все страдаем от санкций против российских банков

Торговая палата США в России подготовила список рекомендаций для американского правительства, которые предполагают снятие с РФ некоторых санкций. Об этом заявил глава этой палаты Роберт Эйджи в интервью РБК.

По его словам, в первую очередь палата выступает за отмену санкций в авиационном секторе. Речь идет о поставках запчастей и технической поддержке самолетов. Как подчеркнул Эйджи — это гуманитарная необходимость, так как из-за имеющихся ограничений страдают рядовые граждане. Второй блок инициатив предполагает отмену запрета на инвестиции для американских компаний. Последние хотели бы вкладывать деньги в России и расширять производство, но рестрикции мешают им сделать это.

Третий комплекс предложений касается снятия санкций с российских банков. Это позволило бы решить проблему трансграничных платежей, без которых, как подчеркнул Эйджи «мы все страдаем». На четвертом месте, снятие ограничений на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши, включая косметику.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности его страны без колебаний ужесточить антироссийские санкции. По его словам, ограничительные меры будут «использоваться недвусмысленно и агрессивно».