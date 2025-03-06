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21:58, 6 марта 2025Мир

В США заявили о готовности «без колебаний» ужесточить санкции против России

Бессент: США готовы без колебаний ужесточить санкции против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Mattie Neretin / Consolidated News Photos / Global Look Press

США готовы без колебаний ужесточить санкции против России. Об этом в ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент, передает Bloomberg.

По его словам, в период президентства Дональда Трампа санкции будут «использоваться недвусмысленно и агрессивно», в отличие от времен правления Джо Байдена. Он подчеркнул, что санкции позволят США иметь больше рычагов давления в ходе обсуждения мирного соглашения по Украине.

Бессент добавил, что именно администрация Трампа заставила украинское руководство всерьез задуматься о необходимости заключения мира с РФ.

Ранее спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил о планах обсудить с Украиной шестимесячное прекращение огня. «Мы обсуждаем возможность координации встречи с украинцами. Идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения», — сказал он.

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