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21:37, 6 марта 2025Бывший СССР

В США заявили о планах обсудить с Украиной шестимесячное прекращение огня

Уиткофф: США и Украина в Саудовской Аравии обсудят прекращение огня на 6 месяцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии будет обсуждение прекращения огня на длительный срок. Об этом заявил спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передает РИА Новости.

«Мы обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня», — сказал он.

Ранее Bloomberg выяснило, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с Россией. Такое условие выдвинул Вашингтон для подписания сделки по добыче полезных ископаемых с Киевом. По словам собеседников агентства, украинские власти должны обозначить «конкретный путь» к перемирию и переговорам с Москвой.

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