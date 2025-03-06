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20:34, 6 марта 2025Мир

США потребовали от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с Россией

Bloomberg: США требуют от Украины согласия на быстрое прекращение огня с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с Россией. Такое условие выдвинул Вашингтон для подписания сделки по добыче полезных ископаемых с Киевом, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, украинские власти должны обозначит «конкретный путь» к перемирию и переговорам с Москвой. Они уточнили, что эти дополнительные условия стали главной причиной задержки подписания документа, несмотря на публичные заверения Трампа и президента Украины Владимира Зеленского о том, что они готовы довести дело до конца.

Предполагается, что в ближайшие дни может произойти движение по ресурсной сделке. Украинские и американские чиновники могут встретиться в Саудовской Аравии, куда Зеленский должен отправиться на следующей неделе. При этом некоторые чиновники предупредили, что позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен своей способностью менять
мнение.

Ранее сообщалось, что Трамп добивается «более масштабной и благоприятной» сделки по редкоземельным металлам с Украиной.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.

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