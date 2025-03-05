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09:58, 5 марта 2025Мир

Раскрыта мотивация Трампа для изменения соглашения по металлам с Украиной

CBS: Трамп добивается более благоприятной сделки по металлам с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Reuters

Президент США Дональд Трамп добивается «более масштабной и благоприятной» сделки по редкоземельным металлам с Украиной, поэтому параметры соглашения могут измениться. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Сделка не завершена. И параметры соглашения могут измениться, поскольку президент теперь ждет "большей, лучшей сделки"», — заявил анонимный источник, знакомый с ходом переговоров.

Отмечается, что Украина владеет примерно 5 процентами от общих мировых запасов редкоземельных металлов. США же, которые занимают примерно в 12 раз большую территорию, по оценкам, обладают всего 1-2 процентами мировых запасов редкоземельных металлов.

Ранее Трамп получил от президента Украины Владимира Зеленского письмо о готовности к переговорам по украинскому конфликту. Кроме того, Киев также согласился на сделку по добыче полезных ископаемых.

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