Доходы от российских замороженных активов упали

Euroclear: Доходы от замороженных активов РФ в 1 квартале 2025-го упали на 7,5 %

В первом квартале 2025 года доходы Euroclear от замороженных российских активов упали на 7,5 процента год к году. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского депозитария.

Впервые с момента заморозки депозитарий заработал в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов только 1,47 миллиарда евро. Основная часть поступлений пришлась на операции с активами Банка России.

Процентные доходы, облагаемые корпоративным налогом, принесли Бельгии налоговые поступления 360 миллионов евро за квартал (в четвертом квартале 2024-го было 1,7 миллиарда).

В конце марта 2025 года в депозитарии были заморожены 195 миллиардов евро (183 по итогам 2024 года). Ранее Еврокомиссия обязала депозитарии направлять прибыль от реинвестирования замороженных средств ​​в фонд поддержки Украины. Euroclear перечислил в фонд около 3,5 миллиарда евро за 2024 финансовый год. При этом он удерживает десятую часть прибыли, полученной от замороженных активов, на специальном счете для покрытия возможных убытков из-за судебных претензий от инвесторов.

В Европе также решили передать три миллиарда евро из замороженных российских активов инвесторам, чьи деньги были конфискованы Москвой. Средства выделят из десяти миллиардов евро наличными, принадлежащих российским юридическим и физическим лицам, в отношении которых были введены санкции ЕС.