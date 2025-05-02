Раскрыты планы Европы в отношении замороженных российских активов

Reuters: 3 миллиарда евро из замороженных российских активов отдадут инвесторам

В Европе приняли решение о передаче 3 миллиардов евро из замороженных российских активов инвесторам, чьи деньги были конфискованы Москвой. Планы бельгийского депозитария Euroclear раскрыли журналисты Reuters.

«По словам двух источников, Euroclear перераспределит 3 миллиарда из пула в 10 миллиардов евро наличными, принадлежащих российским юридическим и физическим лицам, в отношении которых были введены санкции Европейского союза (ЕС) после [начала специальной военной операции] в 2022 году», — сообщает агентство.

Собеседники Reuters отметили, что разрешение от бельгийского правительства на проведение выплат было получено юристами Euroclear еще в марте. О предстоящих платежах инвесторы были уведомлены 1 апреля. При этом Reuters не удалось установить, чьи именно активы отдадут предпринимателям. Правительство Бельгии отказалось от комментариев, а Министерство финансов России не ответило на запрос агентства.

«Источники сообщили, что выплаты западным инвесторам не затронут более 200 миллиардов евро резервов российского Центробанка, замороженных в ЕС. Однако это сократит российские запасы, включающие наличные, акции и облигации, хранящиеся почти полностью в Euroclear», — говорится в материале.

Ранее МИД России заявили, что Швейцария не имеет права конфисковать активы Центрального банка (ЦБ) России на 7,5 миллиарда швейцарских франков, которые остаются заблокированными в коммерческих банках. Там напомнили также, что европейское государство присоединилось ко всем 16 пакетам санкций Евросоюза, заблокировало активы юридических и физических лиц РФ, а также авуары ЦБ.