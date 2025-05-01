МИД России высказался о праве Швейцарии конфисковывать миллиарды из активов ЦБ

МИД: Швейцария не имеет права конфисковать 7,5 млрд франков из активов ЦБ

Власти Швейцарии не имеют права конфисковать активы Центрального банка России на 7,5 миллиарда швейцарских франков, которые остаются заблокированными в коммерческих банках. Об этом сообщают «Известия».

В министерстве иностранных дел России отметили, что Швейцария присоединилась ко всем 16 пакетам санкций Евросоюза, заблокировала активы юридических и физических лиц РФ, а также авуары ЦБ.

20 марта стало известно, что Евросоюз (ЕС) не будет конфисковывать российские активы, но оставит их замороженными, пока Россия не компенсирует ущерб Украине.