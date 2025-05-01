Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:54, 1 мая 2025Экономика

МИД России высказался о праве Швейцарии конфисковывать миллиарды из активов ЦБ

МИД: Швейцария не имеет права конфисковать 7,5 млрд франков из активов ЦБ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Власти Швейцарии не имеют права конфисковать активы Центрального банка России на 7,5 миллиарда швейцарских франков, которые остаются заблокированными в коммерческих банках. Об этом сообщают «Известия».

В министерстве иностранных дел России отметили, что Швейцария присоединилась ко всем 16 пакетам санкций Евросоюза, заблокировала активы юридических и физических лиц РФ, а также авуары ЦБ.

20 марта стало известно, что Евросоюз (ЕС) не будет конфисковывать российские активы, но оставит их замороженными, пока Россия не компенсирует ущерб Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Украина подписали соглашение по недрам. Что сделка даст Вашингтону?

    Франция и Британия начали планировать признание Палестины

    Марочко рассказал об оставшихся в Курской области группах ВСУ

    Маска решили сменить на посту главы Tesla

    Россиянам назвали полезные и вредные сочетания продуктов с шашлыком

    Силовики провели рейд в московском ночном клубе

    Россиянам рассказали об одной доплате к пенсии в мае

    Трамп оценил сделку с Украиной по недрам

    Абхазия возобновила регулярное авиасообщение с Россией после 30-летнего перерыва

    МИД России высказался о праве Швейцарии конфисковывать миллиарды из активов ЦБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости