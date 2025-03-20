Стало известно о планах ЕС на замороженные российские активы

DW: ЕС не будет конфисковывать российские активы, но оставит их замороженными

Евросоюз (ЕС) не будет конфисковывать российские активы, но оставит их замороженными, пока Россия не компенсирует ущерб Украине. Об этом пишет DW.

«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной», — говорится в тексте, принятом лидерами стран ЕС без изменений.

Ранее сообщалось, что Италия, Франция, Испания и Португалия не поддержали план верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о новом пакете помощи Украине на 40 миллиардов евро.

13 марта Нацсобрание приняло резолюцию об увеличении финансовой помощи Украине и изъятии замороженных российских активов в пользу Киева.