Стало известно о планах ЕС на замороженные российские активы

Евросоюз (ЕС) не будет конфисковывать российские активы, но оставит их замороженными, пока Россия не компенсирует ущерб Украине. Об этом пишет DW.
«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной», — говорится в тексте, принятом лидерами стран ЕС без изменений.
Ранее сообщалось, что Италия, Франция, Испания и Португалия не поддержали план верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о новом пакете помощи Украине на 40 миллиардов евро.
13 марта Нацсобрание приняло резолюцию об увеличении финансовой помощи Украине и изъятии замороженных российских активов в пользу Киева.