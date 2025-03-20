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21:12, 20 марта 2025Экономика

Стало известно о планах ЕС на замороженные российские активы

DW: ЕС не будет конфисковывать российские активы, но оставит их замороженными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) не будет конфисковывать российские активы, но оставит их замороженными, пока Россия не компенсирует ущерб Украине. Об этом пишет DW.

«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной», — говорится в тексте, принятом лидерами стран ЕС без изменений.

Ранее сообщалось, что Италия, Франция, Испания и Португалия не поддержали план верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о новом пакете помощи Украине на 40 миллиардов евро.

13 марта Нацсобрание приняло резолюцию об увеличении финансовой помощи Украине и изъятии замороженных российских активов в пользу Киева.

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