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10:38, 13 марта 2025Экономика

В европейской стране проголосовали за изъятие замороженных активов России

Нацсобрание Франции приняло резолюцию об изъятии замороженных российских активов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Депутаты нижней палаты французского парламента (Нацсобрания) приняли резолюцию об увеличении финансовой помощи Украине и изъятии замороженных российских активов в пользу Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

За текст итогового документа проголосовали в общей сложности 288 депутатов Нацсобрания. В свою очередь, против увеличения помощи Украине за счет заблокированных российских активов высказались 54 парламентария, уточнил глава нижней палаты парламента Яэль Брон-Пиве.

В настоящее время в западных странах хранятся замороженные активы на сумму примерно 300 миллиардов евро. Подавляющая их часть находится на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. По состоянию на конец октября 2024 года стоимость заблокированных активов, хранящихся там, оценивалась в 176 миллиардов евро. Часть доходов от них власти Евросоюза (ЕС) начали направлять на поддержку Украины.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил местному Министерству финансов (Минфину) изучить все возможные последствия конфискации российских активов. В ведомстве уже получили распоряжение главы государства, заявила официальный представитель правительства Франции Софи Прима. В настоящее время власти республики не собираются принимать подобных мер, однако в дальнейшем мнение властей по этому вопросу может измениться.

В начале марта министр — делегат по вопросам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Бенжамен Аддад предостерег власти ЕС от полноценной конфискации заблокированных российских активов. Подобный шаг, подчеркнул он, может обернуться для региона ухудшением инвестиционного климата. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в качестве одного из возможных последствий изъятия активов РФ назвала потерю евро статуса резервной валюты. С учетом всех вышеперечисленных последствий, отметила она, всю ответственность за конфискацию должны нести непосредственно власти ЕС, а не бельгийский депозитарий, заключила Урбен.

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