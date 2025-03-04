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13:51, 4 марта 2025Экономика

В Кремле оценили позицию Франции о пагубности изъятия российских активов

Песков назвал редким исключением позицию Парижа о пагубности изъятия активов РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Позиция властей Франции о пагубности изъятия заблокированных в западных странах российских активов является редким исключением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Подобным образом он прокомментировал позицию, высказанную ранее министром-делегатом по вопросам Европы при Министерстве иностранных дел (МИД) Франции Бенжамена Аддада. Песков, в частности, отметил, что представили западных стран иногда проявляют понимание пагубных последствий в случае изъятия замороженных российских активов.

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Однако в большинстве случае, добавил пресс-секретарь президента, в Европе продолжаются попытки оказать давление на местные власти по этому вопросу. «За редким исключением на Западе осуществляются попытки незаконно изъять наши авуары», — посетовал он. На этом фоне Песков еще раз напомнил о неизбежности «весьма и весьма негативных» последствий для ЕС.

Аддад ранее предупредил, что изъятие заблокированных в западных странах российских активов негативно отразилась бы на инвестиционном климате в ЕС. Такой шаг, отметил он, вызвал бы недоверие у иностранных инвесторов. Схожее мнение до этого высказала глава европейского депозитария Euroclear, в котором хранится подавляющая часть заблокированных в ЕС активов РФ. Валери Урбен отметила, что подобная мера в конечном счете может привести к дестабилизации роли евро в качестве резервной валюты. Если власти ЕС все же решатся изъять заблокированные российские активы, заявила глава Euroclear, всю ответственность за это должны будет понести они, а не бельгийский депозитарий.

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