Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 12 марта 2025Экономика

Макрон заинтересовался конфискацией российских активов

РИА Новости: Во Франции нашли заманчивой конфискацию российских активов
Кирилл Луцюк

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французское министерство финансов получило распоряжение президента Эммануэля Макрона изучить последствия возможной конфискации российских активов. Об этом заявила официальный представитель правительства Франции Софи Прима. Ее процитировало РИА Новости.

Она подчеркнула, что в настоящее время французское правительство не собирается изымать эти активы. Однако Минфину предстоит глубоко изучить, чем обернется такое решение, если его однажды примут.

«Очевидно, это очень заманчиво. У нас здесь 230 миллиардов», — призвала не забывать Прима.

Ранее она заявляла, что в настоящее время Париж не поддерживает идею о конфискации активов российского Центрального банка, так как это может обернуться системными эффектами и для Франции, и для Европейского союза, в банках которых хранятся активы многих других стран.

До этого Франция, Германия и Италия выступили против конфискации замороженных активов России. Противоположной позиции придерживаются власти Польши и стран Прибалтики.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    «Операция была дерзкой». Кадыров опубликовал видео с российскими военными, пробиравшимися 15 километров по газопроводу в Суджу

    Российские банки запустили оплату по QR-коду в Турции

    Россиянам назвали способ разобраться с курящими на лестнице соседями

    На Западе раскрыли мнение Путина о прекращении огня на Украине

    Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?

    Три десятка туристов застряли посреди моря на тонущем катере в Таиланде

    Стали известны требования России по прекращению огня на Украине

    Сосед США определился с ответными пошлинами

    Журналист напомнил об условиях России по прекращению огня

    Звезда «Доктора Хауса» похвасталась стройной фигурой в честь 41-летия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше