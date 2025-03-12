Макрон заинтересовался конфискацией российских активов

Французское министерство финансов получило распоряжение президента Эммануэля Макрона изучить последствия возможной конфискации российских активов. Об этом заявила официальный представитель правительства Франции Софи Прима. Ее процитировало РИА Новости.
Она подчеркнула, что в настоящее время французское правительство не собирается изымать эти активы. Однако Минфину предстоит глубоко изучить, чем обернется такое решение, если его однажды примут.
«Очевидно, это очень заманчиво. У нас здесь 230 миллиардов», — призвала не забывать Прима.
Ранее она заявляла, что в настоящее время Париж не поддерживает идею о конфискации активов российского Центрального банка, так как это может обернуться системными эффектами и для Франции, и для Европейского союза, в банках которых хранятся активы многих других стран.
До этого Франция, Германия и Италия выступили против конфискации замороженных активов России. Противоположной позиции придерживаются власти Польши и стран Прибалтики.