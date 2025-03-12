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11:59, 12 марта 2025Экономика

Власти Франции высказались о конфискации российских активов

В правительстве Франции не поддержали идею конфискации активов России
Кирилл Луцюк

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В настоящее время власти Франции не поддерживают идею о конфискации российских активов. Об этом заявила официальный представитель правительства этой страны Софи Прима в эфире Sud Radio.

Тем не менее Париж не перестал изучать этот вопрос. Как отметила Прима, французский министр экономики Эрик Ломбар уже получил распоряжения президента и премьер-министра основательно исследовать последствия такого решения.

Прима подчеркнула, что конфискация российских активов чревата системными эффектами и для Франции, и для Европейского союза, поскольку в местных банках хранятся активы многих других неевропейских государств.

Ранее сообщалось, что управляющий Банком Латвии Мартиньш Казакс первым поддержал идею о конфискации 200 миллиардов евро резервов Центрального банка РФ. Он считает, что это жизнеспособный вариант.

Между тем Франция, Германия и Италия выступают против такого развития событий. Им оппонируют Польша, а также прибалтийские государства, которые ратуют за конфискацию.

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