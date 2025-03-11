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03:17, 11 марта 2025Мир

В ЕС задумались об усилении конфискации российских активов

Politico: В ЕС задумались об усилении конфискации российских активов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

В Евросоюзе (ЕС) захотели конфисковать около 200 миллиардов евро резервов российского Центрального банка, замороженных в Бельгии. Об этом пишет издание Politico.

Эту инициативу первым поддержал управляющий Банком Латвии Мартиньш Казакс, назвав ее жизнеспособным вариантом. Между тем, некоторые должностные лица Евросистемы выразили сомнения в правильности такого решения.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что планы французских властей выделить 195 миллионов евро из доходов от замороженных активов России на вооружение Украины напоминают истерику и нарушают все нормы международного права.

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