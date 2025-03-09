Володин оценил планы Франции по передаче Украине доходов от замороженных активов России

Володин назвал истерикой планы Франции по передаче Украине доходов от активов РФ

Планы французских властей выделить 195 миллионов евро из доходов от замороженных активов России на вооружение Украины напоминают истерику и нарушают все нормы международного права, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его мнение опубликовано на официальном сайте ГД РФ.

«Очевидная истерия от бессилия окончательно взяла верх над разумом», — прокомментировал Володин планы Франции по вооружению Киева за счет России. Также политик подчеркнул, что странам, решившимся на подобные меры, возвращать незаконно изъятые средства, принадлежащие Москве, все равно придется.

Ранее Володин уже оценил аналогичные действия британских властей. 7 марта он заявил, что передача Великобританией Украине средств, обеспеченных доходами от замороженных российских активов, является грубым нарушением международного права, она навсегда подорвет доверие к финансовой системе Лондона.