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18:23, 7 марта 2025Экономика

Володин заявил о подорванном доверии к британской финансовой системе

Володин: Передача средств РФ Киеву подорвет доверие к финансовой системе Лондона
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Передача Великобританией Украине средств, обеспеченных доходами от замороженных российских активов, является грубым нарушением международного права, оно навсегда подорвет доверие к финансовой системе Лондона. Соответствующие высказывания председателя Госдумы Вячеслава Володина приводит ТАСС.

По словам политика, англичанам «придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают», а их действия разрушают базовый для всего мира принцип неприкосновенности собственности.

Также Володин уточнил, что у РФ теперь «есть все основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность», расположенную в нашей стране.

Ранее в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от британцев в рамках инициативы от G7 («Большой семерки») 752 миллиона фунтов. Он также сообщил, что эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны и понадеялся на, что «все суверенные активы РФ в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства».

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