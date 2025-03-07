Володин заявил о подорванном доверии к британской финансовой системе

Володин: Передача средств РФ Киеву подорвет доверие к финансовой системе Лондона

Передача Великобританией Украине средств, обеспеченных доходами от замороженных российских активов, является грубым нарушением международного права, оно навсегда подорвет доверие к финансовой системе Лондона. Соответствующие высказывания председателя Госдумы Вячеслава Володина приводит ТАСС.

По словам политика, англичанам «придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают», а их действия разрушают базовый для всего мира принцип неприкосновенности собственности.

Также Володин уточнил, что у РФ теперь «есть все основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность», расположенную в нашей стране.

Ранее в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от британцев в рамках инициативы от G7 («Большой семерки») 752 миллиона фунтов. Он также сообщил, что эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны и понадеялся на, что «все суверенные активы РФ в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства».