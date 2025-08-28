Глава Еврокомиссии заявила о повреждении здания посольства ЕС в Киеве

Здание представительства Европейского союза (ЕС) в Киеве было повреждено при ночных ударах. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее заявление размещено на сайте ведомства.

«Я только что разговаривала с нашим заместителем посла и рада, что никто из наших сотрудников не пострадал», — отметила глава ЕК.

Фон дер Ляйен пообещала и впредь оказывать «максимальное давление на Россию» и анонсировала новый, 19-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Вооруженные силы России нанесли новые ракетные удары по целям в Киеве и его пригороде. Украинскую столицу с утра затянуло дымом от пожаров, их тушат вертолетами.