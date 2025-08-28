Бывший СССР
Армия России нанесла ракетные удары по Киеву

ВС РФ нанесли новые ракетные удары по целям в Киеве и в пригороде
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли новые ракетные удары по целям в Киеве и в пригороде. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в городе звучали мощные взрывы. Киев с утра затянуло дымом от пожаров, их тушат вертолетами.

Издание со ссылкой на местную администрацию уточняет, что всего последствия атаки зафиксированы более чем на 20 местах столицы. В частности, в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

О взрывах в Киеве начали сообщать еще в полночь, 28 августа. Тогда об их местоположении не уточнялось.

