Захарова ответила на обвинения в ударе по представительству ЕС в Киеве

Захарова: Россия бьет только по военным целям

Вооруженные силы РФ бьют исключительно по военным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так вызов российских дипломатов в связи с повреждением представительства Евросоюза (ЕС) в Киеве прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, урон гражданской инфраструктуре связан с применением украинской армией средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее МИД Эстонии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России Ленару Салимуллину в связи с повреждением здания диппредставительства ЕС в Киеве.