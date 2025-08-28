Мир
19:57, 28 августа 2025Мир

Захарова ответила на обвинения в ударе по представительству ЕС в Киеве

Захарова: Россия бьет только по военным целям
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Вооруженные силы РФ бьют исключительно по военным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так вызов российских дипломатов в связи с повреждением представительства Евросоюза (ЕС) в Киеве прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, урон гражданской инфраструктуре связан с применением украинской армией средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее МИД Эстонии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России Ленару Салимуллину в связи с повреждением здания диппредставительства ЕС в Киеве.

