«Это вопрос доверия». Макрон назвал конфискацию российских активов нарушением международного права

Марина Совина
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Eliot Blondet / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация принадлежащих России активов станет нарушением международного права.

Он подчеркнул, что подобный шаг может привести к «началу полного хаоса», поэтому страны Европы не будут «делать с этими замороженными активами все невозможное».

Мы все очень привязаны к соблюдению международных правил. Эти активы нельзя конфисковать у центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право

Эммануэль МакронПрезидент Франции

ЕС обсуждает варианты использования замороженных активов России

Евросоюз (ЕС) обсуждает сразу два способа использования замороженных активов России. По данным Financial Times, активы планируется задействовать для обеспечения репарационных кредитов для Киева объемом в 170 миллиардов евро. Чтобы использовать хранящиеся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear средства Брюссель может приобрести беспроцентные облигации Европейского союза. Отмечается, что около 170 миллиардов евро из 194 уже погашены. В настоящее время они числятся в виде денежных остатков на балансе Euroclear. Привлеченный капитал могут перевести Киеву траншами.

Второй способ подразумевает применение специального целевого инструмента для управления механизмами финансирования. Он позволит странам, которые не являются членами ЕС, участвовать в программе восстановления Украины.

При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен заявил, что любые манипуляции Евросоюза с российскими активами подорвут доверие остального мира к объединению. Он отметил, что Евросоюз хочет «украсть российские активы, не называя это кражей». В качестве примера он привел планы объединения приобрести на российские деньги беспроцентные облигации.

Следствие этого в том, что ЕС не может позволить себе прекратить конфликт, поскольку объединение не может вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять Европе

Глен ДизенПрофессор Университета Юго-Восточной Норвегии

По данным Bloomberg, ЕС может принять решение о передаче замороженных российских активов Украине к 23 октября.

В Кремле ответили на планы Запада изъять активы России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без реакции изъятие Западом ее замороженных активов. Россия юридически будет отстаивать свои законные права на собственность.

Это существенно подорвет доверие к западной финансовой системе

Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад столкнется с жесткими мерами, если замороженные активы России будут конфискованы.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Москва будет преследовать страны, которые попытаются изъять ее собственность. Он назвал воровством выдачу Украине кредитов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века. Всеми возможными способами

Дмитрий МедведевЗаместитель председателя Совета безопасности России

Медведев предупредил, что для этого будут использованы все возможные национальные и международные суды.

