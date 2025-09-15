Россия
Медведев предупредил страны Европы о последствиях изъятия имущества России

Медведев: Россия будет преследовать государства, изъявшие ее собственность
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россия будет преследовать страны, которые попытаются изъять ее собственность. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Он назвал воровством выдачу Украине кредитов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. «Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века. Всеми возможными способами», — предупредил политик о последствиях.

Медведев подчеркнул, что для этого будут использованы все возможные национальные и международные суды. При этом, по его словам, погашение требований по исковой давности в данном случае действовать не будет. А в некоторых случаях будут предприняты меры во внесудебном порядке, констатировал зампред Совбеза.

Ранее президент России Владимир Путин назвал вредной для мировой экономики идею передачи замороженных на Западе российских активов Украине в качестве компенсации за разрушения инфраструктуры. Он пояснил, что реализация этого шага усилит экономический сепаратизм и разрушит «все принципы международной экономической и финансовой деятельности».

