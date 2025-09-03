Путин выступил против передачи российских активов Украине

Путин назвал вредной для экономики идею передачи замороженных активов РФ Украине

Президент России Владимир Путин назвал идею передачи замороженных на Западе российских активов Украине в качестве компенсации за разрушения инфраструктуры вредной для мировой экономики. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Пекине, передает «Интерфакс».

Глава государства пояснил, что выступает против такого шага, так как его реализация усилит экономический сепаратизм, разрушит «все принципы международной экономической и финансовой деятельности».

Из-за этого тенденция, в рамках которой создаются альянсы и предпринимаются попытки реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов, только усилится, то есть глобализация мировой экономики будет поставлена под сомнение.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас указала, что определить судьбу замороженных активов следует до окончания боевых действий на Украине. Она подчеркнула, что решение открывающее России доступ к своим средствам, немыслимо без согласия Москвы выплатить Киеву адекватные компенсации.

В конце прошлого года она выразила сомнения в том, что сумма заблокированных активов окажется ниже, чем тот ущерб, что был причинен. По ее мнению, если будет решено передавать Киеву средства из этих активов, то от них вряд ли что-то останется.