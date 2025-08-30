Экономика
21:23, 30 августа 2025Экономика

Каллас высказалась о судьбе замороженных активов России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Ross / Global Look Press

Решение о судьбе замороженных в европейских странах активов России необходимо принять до заключения мирного соглашения по Украине. Об этом заявила глава Европейской дипслужбы Кая Каллас, ее цитирует РИА Новости.

Она отметила, что многие страны Европейского союза (ЕС) опасаются рисков, связанных с использованием российских активов. «Нам необходимо найти согласованное решение, поскольку после мирного соглашения сразу встанет вопрос, что будет с активами», — подчеркнула Каллас.

Ранее Каллас заявила, что ЕС не может представить себе возвращение замороженных активов России без выплаты Москвой компенсации Киеву.

