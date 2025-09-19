На Западе раскрыли последствия решений ЕС по российским активам

Дизен: Манипуляции ЕС с российскими активами подорвут доверие мира к нему

Любые манипуляции Европейского союза (ЕС) с российскими активами подорвут доверие остального мира к объединению. Такие последствия раскрыл профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен на своей странице в социальной сети X.

По его словам, ЕС хочет «украсть российские активы, не называя это кражей». В качестве примера он привел планы объединения приобрести на российские деньги беспроцентные облигации.

«Следствие этого в том, что ЕС не может позволить себе прекратить конфликт, поскольку объединение не может вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять Европе», — предупредил Дизен.

По информации Bloomberg, ЕС может принять решение об использовании замороженных российских активов к 23 октября. Официальные лица ждут, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов Евросоюза на встрече в Копенгагене на этой неделе, а также лидерами ЕС в октябре.