Названа дата принятия ЕС решения о передаче российских активов Украине

Bloomberg: ЕС может принять решение о передаче замороженных активов к 23 октября

Европейский союз (ЕС) может принять решение о передаче замороженных российских активов Украине к 23 октября. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам официальных лиц, ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов Евросоюза на встрече в Копенгагене на этой неделе, а также лидерами ЕС в октябре.

«В идеале решение должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23-24 октября», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Германия изменила позицию и поддержала передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Уточняется, что это связано с опасениями из-за возможного ослабления поддержки Украины со стороны США, после чего бремя поддержки Киева ляжет на немецкую экономику.